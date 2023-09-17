В ДТП в Чувашии погиб один человек

Еще четырем понадобилась медицинская помощь

ТАСС, 17 сентября. Четыре автомобиля столкнулись в Цивильском муниципальном округе Чувашии, в результате один человек погиб, еще четырем понадобилась медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

ДТП случилось около полудня на 9-м км автодороги А-151. По предварительным данным, водитель кроссовера Kia Carnival столкнулся с попутным Opel Astra, который по инерции врезался в кроссовер Changan, а тот затем - в Nissan Tiida. "От полученных травм на месте происшествия скончался 40-летний пассажир Opel. Известно также об одном пострадавшем из указанной иномарки. Кроме того, женщину с двумя детьми, ехавших в Opel, сразу после ДТП отправили в больницу на попутном транспорте для обследования", - сообщили в ведомстве.

Водителей освидетельствовали, состояние опьянения у них не выявили. Обстоятельства ДТП устанавливаются.