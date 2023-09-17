17 сентября, 14:49

В Подмосковье в ДТП с тремя фурами погиб человек

Авария произошла на 32-м км трассы М-2 "Крым"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Грузовой автомобиль врезался в две фуры на трассе М-2 "Крым", в результате водитель грузовика погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло около 14:00 мск на 32-м км трассы М-2 "Крым" в сторону Москвы. "Водитель грузового автомобиля совершил попутное столкновение с двумя грузовыми автомобилями. В результате ДТП он погиб", - сказал собеседник агентства. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

В оперативных службах ТАСС сообщили, что движение на данном участке существенно затруднено. 

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