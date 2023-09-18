18 сентября, 05:32

На Черноморское побережье Болгарии упал дрон с минометной миной

В Тюленово выехала команда саперов ВМС Болгарии

СОФИЯ, 18 сентября. /ТАСС/. Беспилотник с прикрепленной к нему 82-миллиметровой миной обнаружен на берегу в районе села Тюленово на севере Черноморского побережья Болгарии. Об этом сообщило Болгарское национальное радио.

По его сведениям, сигнал об упавшем летательном аппарате подали в полицию местные жители, место инцидента было оцеплено. Туристы из близлежащей гостиницы, всего около 30 человек, были эвакуированы. Эксперты проанализировали снимки с места происшествия и заявили о беспилотном летательном аппарате с прикрепленной к нему 82-мм минометной миной.

В настоящее время в Тюленово выехала команда саперов ВМС Болгарии. 

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