В трех областях Украины отменили воздушную тревогу

Она действовала в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Воздушная тревога, объявленная ранее в трех регионах Украины, отменена спустя 40 минут. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Предупреждения об угрозе с воздуха действовали в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Тревога продолжает действовать в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР.

В понедельник воздушная тревога в течение получаса действовала в Сумской и Харьковской областях и в находящихся под контролем Киева районах ДНР и Запорожской области.

В новость внесены изменения (11:15 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.