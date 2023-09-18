18 сентября, 07:22,
обновлено 18 сентября, 08:15
Военная операция на Украине

В трех областях Украины отменили воздушную тревогу

Она действовала в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Воздушная тревога, объявленная ранее в трех регионах Украины, отменена спустя 40 минут. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Предупреждения об угрозе с воздуха действовали в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Тревога продолжает действовать в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР.

В понедельник воздушная тревога в течение получаса действовала в Сумской и Харьковской областях и в находящихся под контролем Киева районах ДНР и Запорожской области.

В новость внесены изменения (11:15 мск) - добавлена информация об отмене тревоги. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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