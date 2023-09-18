В Приморье арестовали имущество предпринимательницы за неуплату налогов

Общая сумма составила 1 млрд 5 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Суд наложил арест на имущество жительницы Приморья общей стоимостью более 1 млрд рублей. Женщину подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере - 677 млн рублей. С учетом пеней и штрафов общая сумма, подлежащая возмещению в бюджет, составила более 1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба территориального управления СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю приняты меры по возмещению ущерба в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). <…> По ходатайству следователя СК судом наложен арест на дорогостоящее имущество подозреваемой, а также на доли принадлежащих ей предприятий на общую сумму в размере более 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2016 по 2019 год фигурантка, являясь генеральным директором и учредителем коммерческой организации, реализующей корма для сельскохозяйственных животных, уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 677 млн рублей. С учетом начисленных пеней и штрафов общая сумма, подлежащая возмещению в бюджет Российской Федерации, составила более 1 млрд 5 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.