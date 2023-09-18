Главу Шарьи в Костромской области задержали при получении взятки в особо крупном размере

Эдуарду Неганову должны были передать 2 млн рублей

КОСТРОМА, 18 сентября. /ТАСС/. Глава Шарьи в Костромской области Эдуард Неганов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, он задержан. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Костромской области.

"Главе городского округа города Шарьи предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение главой органа местного самоуправления взятки в особо крупном размере), он задержан, следствие ходатайствует об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2022 года Неганов контролировал исполнение договорных обязательств по муниципальному контракту на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Шарье. Строительство велось по нацпроекту "Демография". Глава и представитель подрядчика договорились об увеличении стоимости работ по контракту и о принятии мер к дополнительному выделению бюджетных средств. За это Неганову должны были передать 2 млн рублей.

В сентябре глава Шарьи обеспечил подготовку и подписал документ, касающийся обязательства выделения дополнительных средств. 16 сентября в Костроме он должен был получить часть взятки (1 млн рублей). Сотрудники УФСБ России по Костромской области задержали Неганова после получения денег. Оставшуюся часть взятки чиновник планировал получить после подписания дополнительного соглашения об изменении условий муниципального контракта в части увеличения его стоимости.