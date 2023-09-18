В Москве суд приговорил участника ОПГ к 12 годам колонии

Мужчина в 2018 году ограбил кредитно-потребительский кооператив на 484 млн рублей

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Московский суд приговорил к 12 годам лишения свободы участника организованной группы, ограбившего кредитно-потребительский кооператив на 484 млн рублей в 2018 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С учетом позиции государственного обвинителя Таганской межрайонной прокуратуры суд приговорил 41-летнего Александра Великого к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он осужден по п. "а", "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с незаконным проникновением в помещение, организованной группой, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух и более лиц, организованной группой)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в июле 2018 года участники банды, в которую входили обвиняемый, под видом обыска ворвались в офис кредитного потребительского кооператива "Народный" в Москве. Там они сковали наручниками сотрудников кооператива и в течение двух часов незаконно удерживали их, избивая и угрожая. "После этого они похитили имущество и деньги на общую сумму не менее 484 млн рублей. Переодевшись в гражданскую одежду, скрылись с места преступления", - добавили в пресс-службе.

Великий скрылся от правоохранительных органов, поэтому уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство, он был объявлен в международный розыск. Его задержали на территории Германии в 2020 году, а в марте 2021 года злоумышленника экстрадировали в Россию.