В Москве пресекли незаконный вывод за границу €1 млн

Злоумышленники предоставляли в один из коммерческих банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, фальшивые документы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы, участники которой обвиняются в незаконном выводе за границу €1 млн. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что злоумышленники предоставляли в один из коммерческих банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с исполнением внешнеэкономического контракта на поставку товаров народного потребления. Соучастники совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента РФ. За пределы страны выведено свыше €1 млн", - сказала она.

Возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ. "Двум фигурантам предъявлены обвинения, в отношении них избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - добавила представитель ведомства.

Оперативники провели 13 обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Возможные соучастники устанавливаются.