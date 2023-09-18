18 сентября, 12:23,
обновлено 18 сентября, 12:43
Военная операция на Украине

В Киеве и восьми областях Украины объявляли воздушную тревогу

Сирены звучали в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумкой, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в восьми регионах на востоке, севере и в центре Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

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Сирены звучали в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумкой, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Спустя полчаса тревогу отменили.

Ранее воздушная тревога уже объявлялась в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, она длилась 37 минут.

В новость внесены изменения (15:42 мск) - добавлена информация об отмене тревоги. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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