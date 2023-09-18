Суд арестовал водителя, устроившего ДТП в центре Москвы, где пострадали пять человек

Обвиняемый сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы арестовал обвиняемого в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице, где пострадали пять человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Таганским районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя ГУ МВД России по Москве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кожинова Никиты Андреевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), до 15 ноября", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, Кожинов, находясь за рулем автомобиля Mercedes-Benz, 15 сентября, двигаясь по 1-й Тверской-Ямской улице, не справившись с управлением, врезался в уличный столб, а затем - в такси Skoda Octavia. В ее салоне помимо водителя находились трое пассажиров. От удара Mercedes загорелся. В результате дорожной аварии травмы различной степени тяжести получили пять человек, они были доставлены в медицинские учреждения города. Одна из пассажирок такси находится в тяжелом состоянии.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, 21-летний водитель Mercedes-Benz сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения на право управления транспортным средством.