Суд Петербурга взыскал с Яндекса почти 1 млн рублей неустойки за брак телевизора

В пресс-службе суда отметили, что Яндексу также придется заплатить неустойку в размере 1% от цены товара за каждый день просрочки с 22 ноября 2022 года и до даты фактической выплаты денежных средств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Сестрорецкий районный суд Петербурга встал на сторону местного жителя и взыскал с ООО "Яндекс" более 900 тыс. рублей штрафа и неустойки в качестве компенсации морального вреда за бракованный телевизор. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

"Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск Сергея Беляева к ООО "Яндекс" о взыскании денежных средств, неустойки, штрафа за неудовлетворение требований потребителя, компенсации морального вреда. Суд исковые требования удовлетворил частично, взыскал с ООО "Яндекс" денежные средства в размере 392 тыс. рублей, неустойку в размере 231 тыс. рублей, штраф в 316 тыс. рублей, компенсацию морального вреда в 10 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Яндексу также придется заплатить неустойку в размере 1% от цены товара за каждый день просрочки с 22 ноября прошлого года и до даты фактической выплаты денежных средств и государственную пошлину в размере 9,7 тыс. рублей.

В суде отметили, что потерпевший Беляев 24 августа 2022 года приобрел у ответчика через "ЯндексМаркет" телевизор, заплатив его полную стоимость в размере 392 тыс. рублей. При первичном включении телевизора мужчина обнаружил дефекты в виде трещин и сообщил об этом. 9 сентября 2022 года продавец забрал товар, а пострадавшему через три дня на почту пришло сообщение, что он отказался от замены товара и гарантийных обязательств в связи с истечением срока предъявления претензий, ссылаясь на эксплуатационный характер повреждений.

В результате Беляев остался без денег и без телевизора. Претензии мужчины в отношении продавца остались неудовлетворенными. Представитель ответчика на судебное заседание не явился, возражений на иск не предоставил.