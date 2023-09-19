В Бейруте прошли слушания по иску Карлоса Гона к Nissan на $1,1 млрд

По данным источника, никто из адвокатов не сделал заявлений для прессы по их итогам

БЕЙРУТ, 19 сентября. /ТАСС/. Ливанский судья Саббух Сулейман провел в понедельник слушания по иску бывшего автомобильного магната Карлоса Гона к фирме Nissan. Об этом сообщил ТАСС источник во Дворце правосудия в Бейруте.

"Судебные слушания продолжались около четырех часов, - рассказал собеседник. - Никто из адвокатов, представляющих интересы сторон, не сделал заявлений для прессы по их итогам, пока не объявлена дата следующей сессии". По словам источника, Гон добивается денежной компенсации $1,1 млрд от филиала Nissan, базирующегося в Ливане.

18 мая бывший глава автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi заявил, что намерен привлечь к ответственности 12 топ-менеджеров японской компании. Он обвиняет их клевете, диффамации и фабрикации доказательств. По признанию Гона, "предстоит долгая битва ради того, чтобы истина восторжествовала".

Побег из Японии

69-летний бизнесмен был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года и обвинен в финансовых нарушениях, в частности, в занижении доходов, злоупотреблении доверием и незаконном присвоении средств компании. В апреле 2019 года его освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог.

В конце декабря Гон при содействии двух американцев Питера и Майка Тейлора на частном самолете нелегально вылетел из Осаки в Стамбул и оттуда в Бейрут. В международном аэропорту экс-менеджера пронесли без досмотра в ящике для звуковой аппаратуры.

На состоявшейся после побега 8 января 2020 года пресс-конференции в ливанской столице Гон обвинил официальных лиц Японии и руководство компании Nissan в сговоре против него, заявив, что является жертвой политического преследования. Он также подверг жесткой критике японскую судебную систему.

Гон, имеющий гражданство Франции, Ливана и Бразилии, не покидал Ливан с 2019 года из-за красных уведомлений Интерпола о его розыске и аресте, выпущенных по требованию японских и французских властей.