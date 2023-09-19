В Подмосковье "Газель" столкнулась с автовозом и загорелась

Один человек погиб

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Грузовая "Газель" выехала на встречную полосу, столкнулась с автовозом и загорелась на трассе в Подмосковье. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, в ДТП один человек погиб и еще один пострадал.

Авария произошла примерно в 06:40 на 161-м км автодороги Р-22 "Каспий". "По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем "Газель", не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автовозом, после чего "Газель" загорелась. В результате происшествия один человек погиб и один получил телесные повреждения, госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.