Пушилин заявил о практически полном уничтожении поселка Андреевка в ДНР

В Минобороны России сообщали о безуспешных попытках наступления украинской армии с 4 июня

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Населенный пункт Андреевка в ДНР практически полностью уничтожен. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

"Что касается Андреевки, этот населенный пункт практически полностью уничтожен", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Как ранее сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. По словам главы государства, украинское контрнаступление не имеет результатов.