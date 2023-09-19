19 сентября, 07:15
Военная операция на Украине

Пушилин заявил о практически полном уничтожении поселка Андреевка в ДНР

AP Photo/ Alex Babenko
© AP Photo/ Alex Babenko

В Минобороны России сообщали о безуспешных попытках наступления украинской армии с 4 июня

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Населенный пункт Андреевка в ДНР практически полностью уничтожен. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

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"Что касается Андреевки, этот населенный пункт практически полностью уничтожен", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Как ранее сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. По словам главы государства, украинское контрнаступление не имеет результатов. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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