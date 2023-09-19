Полиция задержала одного из участников конфликта со стрельбой у "Москва-Сити"

Оружие и патроны у него изъяты и направлены на экспертизу

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали ранее судимого мужчину с двумя пистолетами на Пресненской набережной в Москве после сообщения о стрельбе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Накануне в полицию поступило сообщение о стрельбе на Пресненской набережной. Прибывший на место наряд полиции обнаружил на земле гильзы. "В ходе патрулирования территории сотрудниками полиции был задержан ранее судимый мужчина, у которого при себе находились два пистолета, при этом документы на ношение оружия у мужчины отсутствовали", - сказал собеседника агентства.

Задержанный был доставлен в ОМВД России для дальнейшего разбирательства. Оружие и патроны у него изъяты и направлены на экспертизу. "В этот же день из медицинского учреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним с огнестрельным ранением 38-летнего приезжего мужчины", - добавили в главке. По факту проводится проверка.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что, по предварительным данным, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из его участников выстрелил в оппонента.