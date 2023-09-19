В Черногории упал в обрыв пассажирский автобус

Погибли три человека

БЕЛГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Пассажирский автобус с 30 пассажирами вылетел с трассы Цетинье - Будва в Черногории, три человека погибли. Об этом сообщило республиканское управление полиции.

"На главной дороге Цетинье - Будва произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автобус [фирмы] "Папович" вылетел с проезжей части", - отметили в полицейском управлении.

По информации телеканала RTCG, автобус компании "Папович" перевозил пассажиров по маршруту Никшич - Подгорица - Цетинье - Будва - Котор. На момент ДТП, в результате которого автобус упал в обрыв с высоты 15 м, находилось более 30 пассажиров. Отмечается, что три человека погибли, десятки получили ранения.

Сообщается, что на место прибыли спасательные бригады, пожарная и медицинская службы, которые оказывают помощь пострадавшим.

"Местные службы, как и граждане РФ, не обращались в посольство [по этому инциденту]. Ситуация отслеживается, при поступлении информации о пострадавших российских гражданах посольство окажет содействие и всю необходимую консульскую помощь", - заявили корреспонденту ТАСС в посольстве России в Черногории.