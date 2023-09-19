Здание больницы в Донецке повреждено в результате обстрела со стороны ВСУ

Здание Городской клинической больницы №21 в Донецке после обстрела ВСУ

Здание Городской клинической больницы №21 в Донецке после обстрела ВСУ

В результате обстрела Куйбышевского района также получили повреждения многоквартирные жилые дома

ДОНЕЦК, 19 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник атаковали Куйбышевский район Донецка. В результате обстрела повреждено здание больницы и многоквартирные жилые дома, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

"В результате обстрела Куйбышевского района по проспекту Кремлевскому и проспекту Маршала Жукова повреждено здание больницы №21 и многоквартирные жилые дома", - говорится в сообщении.

Ранее в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщалось, что с начала суток ВСУ дважды обстреляли Куйбышевский район Донецка.