Суд в Луганске назначил 14 лет лишения свободы украинскому военному за обстрел жилого дома

По сведениям Главной военной прокуратуры РФ, осколками были повреждены окна и стены квартиры на втором этаже дома, собственнице жилья был причинен значительный ущерб

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 14 годам лишения свободы военнослужащего 57-й мотопехотной бригады ВСУ Игоря Безпятого за обстрел из гранатомета жилого дома в Северодонецке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Суд согласился с позицией гособвинителя и приговорил Безпятого к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - отметили в ГВП.

"Установлено, что 10 мая 2022 года Безпятый, находясь на улице Лисичанской в Северодонецке, с целью разрушения объектов гражданской инфраструктуры, уничтожения имущества мирных граждан и их устрашения произвел из закрепленного на автомате подствольного гранатомета ГП-25 выстрел в сторону многоквартирного жилого дома", - сообщили в ГВП. Осколками были повреждены окна и стены квартиры на втором этаже дома, собственнице жилья, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка, был причинен значительный ущерб.