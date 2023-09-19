В Калмыкии возбудили дело после ДТП с участием полицейского, в котором погиб человек

Подозреваемого задержали

ЭЛИСТА, 19 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудило МВД России по Калмыкии по факту ДТП с участием сотрудника ведомства, в котором погиб один человек и троих госпитализировали. Расследованием дела займутся следователи СУ СК России по республике, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Ранее сообщалось, что полиция Калмыкии начала проверку по факту ДТП с участием двух легковых автомобилей, одним из которых управлял сотрудник МВД России по республике.

"В следственное управление СК РФ по Республике Калмыкия для производства дальнейшего расследования переданы материалы уголовного дела, возбужденного органами МВД России по факту ДТП с участием сотрудника полиции (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ). Подозреваемый задержан, следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 17 сентября примерно в 20:38 на 1-м км автодороги Элиста - Аршан сотрудник полиции, находясь не при исполнении служебных обязанностей, на автомобиле Lada Priora выехал на полосу встречного движения. Автомобиль столкнулся с машиной Lada Granta, за рулем которой находился житель Ики-Бурульского района. На месте происшествия погибла пассажирка Lada Granta, а водитель и два пассажира этого же транспортного средства с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медучреждение.