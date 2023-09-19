В ВГА Харьковской области сообщили об обстреле пяти населенных пунктов со стороны ВСУ

Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев уточнил, что речь идет о поселке Тополи, населенных пунктах Граково и Токаревка, селах Терны и Великий Выселок

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние несколько дней обстреляли пять населенных пунктов на подконтрольной РФ территории Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

"За последние несколько дней зафиксированы обстрелы пяти населенных пунктов. Станция Тополи (поселок Тополи - прим. ТАСС): попадание во двор частного домовладения. В населенном пункте Граково ВСУ обстреляли зернохранилище. Под ударом оказалось также село Терны. Хаотичные обстрелы со стороны ВСУ зафиксированы в селе Великий Выселок. Информация по пострадавшим уточняется. Интенсивные обстрелы со стороны ВСУ наблюдаются и в населенном пункте Токаревка", - отметил Ганчев.

Говоря о ситуации в Токаревке, он сообщил, что украинские войска нанесли удар по населенному пункту кассетными боеприпасами. "На данный момент наши военные ликвидируют последствия. Из 200 боеприпасов более 78 уже обезврежены. Эта работа продолжается", - добавил он.

Как отметил Ганчев, обстановка в этой части области остается небезопасной. Власти контролируют процесс перевозки местных жителей в безопасное место на территорию РФ.