В Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с дизельным топливом

Пострадавших нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сентября. /ТАСС/. Резервуар с дизельным топливом загорелся в Адлерском районе Сочи, предварительно, никто не пострадал, угрозы распространения огня нет. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В Адлерском районе Сочи рано утром загорелся резервуар с дизельным топливом. Площадь пожара составляет 96 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают более 60 человек и 15 единиц техники. Угрозы распространения огня нет. Причины произошедшего выясняются", - написал он.

Как сообщили ТАСС в аэропорту Сочи, на работу авиаузла возгорание не повлияло. "Аэропорт работает в штатном режиме", - уточнили в пресс-службе.