20 сентября, 03:47,
обновлено 20 сентября, 04:01

В Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с дизельным топливом

Сергей Бобылев/ ТАСС, архив
© Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

Пострадавших нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сентября. /ТАСС/. Резервуар с дизельным топливом загорелся в Адлерском районе Сочи, предварительно, никто не пострадал, угрозы распространения огня нет. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В Адлерском районе Сочи рано утром загорелся резервуар с дизельным топливом. Площадь пожара составляет 96 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают более 60 человек и 15 единиц техники. Угрозы распространения огня нет. Причины произошедшего выясняются", - написал он.

Как сообщили ТАСС в аэропорту Сочи, на работу авиаузла возгорание не повлияло. "Аэропорт работает в штатном режиме", - уточнили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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