20 сентября, 06:34

Полиция Петербурга организовала более 30 обысков по делу о взятках сотрудников МРЭО

По данным ведомства, годовой доход организованной преступной группы исчислялся десятками миллионов рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Полиция Петербурга выявила организованную преступную группу с участием сотрудников межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) ГИБДД, которые за денежное вознаграждение регистрировали транспортные средства в ускоренном порядке вне очереди. По местам проживания подозреваемых проводят более 30 обысков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Утром 20 сентября сотрудники экономической полиции совместно с оперативниками собственной безопасности и следователями проводят более 30 обысков по местам проживания предполагаемых фигурантов, а также в офисах коммерческих фирм и межрайонных регистрационных экзаменационных отделах", - говорится в сообщении.

По данным полиции, участники группы создали специальные сайты, посетителям которых за денежное вознаграждение предлагалось быстрое и внеочередное оказание услуги по регистрации автомобилей. Для этого часть полученного дохода передавалась должностным лицам МРЭО ГИБДД. "По предварительным подсчетам, годовой доход от нелегальной схемы исчислялся десятками миллионов рублей", - отмечают в пресс-службе ГУ МВД.

Как уточнили в главке, незаконную деятельность вскрыли сотрудники экономической полиции во взаимодействии с управлениями собственной безопасности и по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД. По результатам полицейской работы следователи управления СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки). 

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© Информационное агентство ТАСС
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