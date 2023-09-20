На торговом судне в Черном море произошел взрыв

Все 12 членов экипажа были доставлены в порт Сулина и проходят медицинское обследование

БУХАРЕСТ, 20 сентября. /ТАСС/. Взрыв произошел на судне, которое находилось в Черном море близ дунайского рукава Сулина, экипаж покинул его. Об этом информировало агентство Agerpres.

Глава районной администрации порта Тулча Дан Иким сообщил, что по приказу капитана судна под флагом Того все 12 членов экипажа были доставлены в порт Сулина и проходят медицинское обследование. "Пока неизвестны причины взрыва, - сказал Иким. - Администрация порта начала расследование с целью их установления. Минобороны определит, произошел ли взрыв из-за мины".

В операции по спасению экипажа торгового судна участвовали представители береговой охраны и Румынского агентства по спасению человеческих жизней на море.