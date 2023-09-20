Астраханца осудили за ложное сообщение о взрыве на встрече выпускников

Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно

АСТРАХАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Ахтубинский суд в Астраханской области приговорил местного жителя, признанного виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, к четырем годам лишения свободы условно. Астраханец разместил в соцсети запись об угрозе теракта в школе в день встречи выпускников, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по региону.

"По переданным УФСБ материалам региональным УМВД в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Ахтубинского района. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ахтубинским районным судом Астраханской области фигуранту назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, фигурант в январе 2023 года разместил в соцсети записи о намерении произвести нападение и взрыв в двух школах Ахтубинска. Для общественного резонанса в одном из сообщений он указал, что преступление будет совершено в день встречи выпускников, чтобы пострадало как можно больше людей. Один из постов был размещен мужчиной от имени знакомой с указанием ее личных данных.