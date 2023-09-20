20 сентября, 08:44

В Мурманской области в аварии с БТР погиб ребенок

Пострадали двое взрослых

МУРМАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Легковая машина врезалась в неисправный бронетранспортер, стоявший на обочине федеральной трассы Р-21 "Кола" в Мурманской области, в результате погиб ребенок, его родители получили травмы, сообщается в Telegram-канале правительства области.

"Губернатор Андрей Чибис поручил незамедлительно разобраться в дорожно-транспортном происшествии с бронетехникой, в котором погиб ребенок. Накануне на Печенгской дороге легковая машина врезалась в БТР, стоящий на дороге без опознавательных сигналов. Пострадали трое человек, погиб малолетний ребенок", - говорится в сообщении.

По уточненной информации источника, знакомого с ситуацией, авария произошла 19 сентября в 22:00 на 1 405 км трассы "Кола". Ехавший с учений бронетранспортер сломался и попытался встать на обочину, но не уместился полностью и частично выступал на проезжую часть. В него въехал легковой автомобиль, в котором ехала семья из трех человек. Шестилетний мальчик погиб на месте, его мать и отец госпитализированы. 

Теги:
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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