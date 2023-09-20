Суд в Петербурге на 90 суток закрыл комбинат питания после отравления школьников

Как уточнили в пресс-службе, срок приостановки исчисляется с момента временного запрета деятельности производства - 11 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге на 90 суток приостановил работу комбината питания "Кировский" из-за санитарных нарушений, выявленных после отравления продукцией предприятия более 50 учеников и сотрудников школы №608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Кировский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), в отношении АО "Комбинат питания "Кировский". Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 90 суток", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, срок приостановки исчисляется с момента временного запрета деятельности комбината - 11 сентября. В тот день Роспотребнадзор провел на предприятии внеплановую проверку, в ходе которой выявил нарушения условий хранения, изготовления и транспортировки пищевой продукции в кондитерском цехе, некачественную уборку помещений и несоблюдение режима обработки инвентаря, а также отсутствие отметок о прохождении обязательных осмотров в медкнижках персонала.

Комбинат занимался организацией питания учеников и сотрудников школы №608, где 7 сентября было зарегистрировано 17 случаев острой кишечной инфекции среди сотрудников и учащихся. За сутки количество отравившихся выросло до 56, в стационары отправили 25 человек, в том числе 22 ребенка, сообщала пресс-служба городского управления Роспотребнадзора. По последним данным городского комитета здравоохранения от 12 сентября, в городских больницах оставался 31 ребенок с диагнозом острый гастроэнтерит, четверых детей, находившихся в тяжелом состоянии, перевели из реанимаций в обычные отделения.

По факту инцидента СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).