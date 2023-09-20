Губернатор Севастополя сообщил о крупном лесном пожаре рядом с городом

Его площадь составила 4,5 тыс. кв. м

ТАСС, 20 сентября. Экстренные службы тушат лесной пожар на площади 4,5 тыс. кв. м к северу от Севастополя на границе с Бахчисарайским районом Республики Крым, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"Дым, который видно на Северной стороне, - это горит лес на границе Севастополя и Бахчисарайского района. Напомню, что изначально произошло возгорание травы, в настоящий момент из-за порывов ветра огонь перекинулся на хвойную подстилку под деревьями, сейчас площадь пожара - 4 500 кв. м. На месте работают силы МЧС и лесничества", - говорится в сообщении.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие.