Более 40 населенных пунктов на севере Карелии остались без света после урагана

Аварийно-восстановительные бригады планируют вести работы в круглосуточном режиме

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 сентября. /ТАСС/. Более 40 населенных пунктов остались без света после урагана на севере Карелии. Аварийно-восстановительные бригады планируют вести работы в круглосуточном режиме, сообщил председатель госкомитета региона по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"По итогам прохождения урагана на севере республики 45 населенных пунктов отключены от энергоснабжения. Работы по восстановлению энергоснабжения проводятся энергоснабжающими компаниями", - сказано в сообщении. Для устранения последствий энергоснабжающие организации заранее ввели режим повышенной готовности.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе госкомитета, по данным на 17:00 мск без света остаются 20 населенных пунктов, в остальных проблема уже устранена. Дать свет на всех социально значимых объектах планируют до 22:00 мск.

Ранее "Россети Северо-Запад" сообщили, что из-за циклона "Ян" их филиал в регионе будет работать в режиме повышенной готовности. К оперативному восстановлению электроснабжения подготовили 69 аварийных бригад и 320 единиц техники. 73 дизельных генератора общей мощностью 3,8 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

На сайте ГУ МЧС по региону сказано со ссылкой на Гидрометцентр Карелии, что в республике объявлено штормовое предупреждение. До 19:00 мск местами по центральным и северо-восточным районам, а также на акваториях крупных водоемов ожидается очень сильный юго-западный ветер с порывами до 25-28 м/c.