В Южной Корее разбился истребитель KF-16

Летчик катапультировался

СЕУЛ, 21 сентября. /ТАСС/. Истребитель KF-16 разбился во время взлета с базы в Республике Корея, летчик сумел катапультироваться. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Инцидент случился на базе в уезде Сосан на юго-западе страны в районе 08:20 по местному времени (02:20 мск), на борту находился только пилот. "Летчик катапультировался, он в безопасности", - сообщили в ВВС. Он был госпитализирован.

Информация об уроне гражданским объектам не поступала, инцидент произошел на территории базы. ВВС сформировали специальную группу по установлению причины крушения.