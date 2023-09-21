21 сентября, 01:12

В Южной Корее разбился истребитель KF-16

Летчик катапультировался

СЕУЛ, 21 сентября. /ТАСС/. Истребитель KF-16 разбился во время взлета с базы в Республике Корея, летчик сумел катапультироваться. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Инцидент случился на базе в уезде Сосан на юго-западе страны в районе 08:20 по местному времени (02:20 мск), на борту находился только пилот. "Летчик катапультировался, он в безопасности", - сообщили в ВВС. Он был госпитализирован.

Информация об уроне гражданским объектам не поступала, инцидент произошел на территории базы. ВВС сформировали специальную группу по установлению причины крушения. 

Теги:
Республика Корея
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация