Фигуранта дела о затоплении района "Семь ветров" в Уссурийске отправили под домашний арест

По данным следствия, из-за бездействий директора учреждения жителям затопленного в результате прорыва дамбы микрорайона причинен ущерб на сумму не менее 39 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 21 сентября. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока избрал меру пресечения в отношении заместителя директора муниципального казенного учреждения (МКУ) "Служба единого заказчика-застройщика" по делу о затоплении микрорайона "Семь ветров" в Уссурийске во время паводка. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ, он отправлен под домашний арест.

"В Приморском крае избрана мера пресечения заместителю директора казенного учреждения, из-за действий которого затоплен микрорайон "Семь ветров". Сегодня по ходатайству следователя СК РФ по Приморскому краю избрана мера пресечения в виде домашнего ареста заместителю директора муниципального казенного учреждения "Служба единого заказчика-застройщика" сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении руководства казенного учреждения, ответственного за работу дамбы, охраняющей от затопления микрорайон "Семь ветров" в Уссурийске, которая не справилась с задачей во время августовских паводков. Фигуранты подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в марте 2022 года между службой единого заказчика-застройщика и ООО "Спецдорстрой" был заключен контракт по выполнению работ по строительству инженерной защиты от затопления микрорайона "Семь ветров" в Уссурийске. С февраля по апрель 2023 года неоднократно выявлялись факты отставания от графика работ. Фигуранты знали, что установка шлюза-регулятора должна быть выполнена до 31 марта 2023 года и о том, что указанные работы связаны с демонтажем тела дамбы в месте проведения работ.

Директор казенного учреждения направил претензионное требование о необходимости выполнить указанные работы в срок до 1 мая, чего не было сделано до августа. В результате 12 августа произошел промыв тела дамбы в месте производства работ и микрорайон "Семь ветров" был подтоплен, а гражданам причинен ущерб на сумму не менее 39 млн рублей.

Сильные дожди в Приморье шли на протяжении всего августа. За период непогоды в 28 муниципальных образованиях на территории 106 населенных пунктов были подтоплены 5 648 жилых домов, нарушено транспортное сообщение с 101 населенным пунктом. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб оценивается в 10 млрд рублей.