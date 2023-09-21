21 сентября, 03:01,
обновлено 21 сентября, 03:26
Военная операция на Украине

В Киеве произошли взрывы

AP Photo/ Libkos, архив
© AP Photo/ Libkos, архив

В Святошинском районе города наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Взрывы произошли в Киеве. Об этом сообщило украинское издание "Общественное".

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После взрывов в Святошинском районе наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением, сообщил мэр город Виталий Кличко.

"В некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды. Экстренные службы работают", - написал он в своем Telegram-канале.

Кличко добавил, что взрыв, в частности, произошел в Дарницком районе столицы. Он также сообщал о работе систем противовоздушной обороны.

Ранее поступила информация о взрывах в Киевской области.

В новость внесены изменения (6:25 мск) - добавлена информация о последствиях взрывов. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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