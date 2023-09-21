В Киеве произошли взрывы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Взрывы произошли в Киеве. Об этом сообщило украинское издание "Общественное".
После взрывов в Святошинском районе наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением, сообщил мэр город Виталий Кличко.
"В некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды. Экстренные службы работают", - написал он в своем Telegram-канале.
Кличко добавил, что взрыв, в частности, произошел в Дарницком районе столицы. Он также сообщал о работе систем противовоздушной обороны.
Ранее поступила информация о взрывах в Киевской области.
В новость внесены изменения (6:25 мск) - добавлена информация о последствиях взрывов.