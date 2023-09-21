Возбуждено уголовное дело

НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ совместно с полицейскими в Новосибирской области пресекли канал поставки наркотиков в СИЗО в рабочем поселке Линево. Двое жителей региона пытались передать в упаковке с сахаром наркосодержащую смесь весом в 1 кг, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области.

"УФСБ России по Новосибирской области совместно с ГУФСИН России по Новосибирской области выявлен и пресечен канал поставки наркотиков в следственный изолятор ФКУ СИЗО 3 в рабочем поселке Линево", - отметили в управлении.

Там уточнили, что двое жителей региона вступили в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере в СИЗО 3. В помещении следственного изолятора женщина передала своему сообщнику, находившемуся там в качестве заключенного, посылку с синтетическим наркотиком.

"В результате досмотра указанной посылки обнаружена наркосодержащая смесь общей массой 1 кг, которую злоумышленники планировали распространить на территории СИЗО 3 среди заключенных. <...> В отношении указанных граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК России (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в следственном изоляторе группой лиц в особо крупном размере)", - уточнили в ведомстве, добавив, что женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а мужчина продолжает находиться в месте заключения.