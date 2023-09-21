В Киеве и десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Речь идет о Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в центральных, северных и восточных регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В Киеве предупреждение об опасности объявлено спустя полчаса после отбоя предыдущей тревоги, продолжавшейся больше двух часов. Тревога также объявлена в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Предыдущая воздушная тревога охватывала всю территорию Украины, дольше всего предупреждение об опасности действовало в регионах на западе страны. Сообщалось о взрывах в Ивано-Франковске, Киеве, Ровно, Харькове, а также в Винницкой, Киевской, Львовской и Хмельницкой областях.