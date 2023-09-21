В Румынии в результате взрыва газопровода погибли четыре человека

Пятеро раненых госпитализированы

БУХАРЕСТ, 21 сентября. /ТАСС/. Четыре строительных рабочих погибли в результате взрыва газопровода у румынского населенного пункта Кэлимэнешть (уезд Вранча), и пятеро раненых госпитализированы. Об этом сообщило Радио Румынии.

"В 01:30 (местное время совпадает с московским) пожарные были вызваны на место происшествия из-за взрыва, за которым последовал пожар, на строительстве автострады Молдовы напротив населенного пункта Кэлимэнешть, - приводит радио слова представителя уездного инспектората по чрезвычайным ситуациям Флорина Олару. - В результате происшествия пять человек получили ранения, были найдены четыре обгоревших трупа".

Пожар был потушен примерно за три часа. По предварительной версии, взрыв произошел после того, как в ходе ночных работ ковш экскаватора по неосторожности задел ветку газопровода.