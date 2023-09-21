21 сентября, 05:23
Военная операция на Украине

В Харькове после серии взрывов обрушился склад

Сообщения о взрывах также поступали из Ивано-Франковска, Киева, Винницкой, Киевской, Львовской и Хмельницкой областей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Складское помещение разрушено в Харькове после серии взрывов, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

"В Харькове <...> разрушено складское здание", - цитирует его пресс-служба МВД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о серии взрывов в городе. Он указывал, что на месте повреждений работают экстренные службы, однако подробностей не приводил.

На всей территории Украины ранее была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Ивано-Франковске, Киеве, Ровно, Харькове, а также в Винницкой, Киевской, Львовской и Хмельницкой областях. Позже сирены повторно включили по всей Украине, за исключением Одесской области. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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