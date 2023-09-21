В Ровно зафиксировали удары по энергетической инфраструктуре

Часть Ровенского района обесточена

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Энергетическая инфраструктура в Ровно попала под обстрел, часть Ровенского района обесточена. Об этом сообщил глава Ровенской областной администрации Виталий Коваль.

"Есть попадание в энергетическую <...> инфраструктуру в областном центре. Часть Ровенского района без электроэнергии", - написал он в Telegram-канале.

Утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Ивано-Франковске, Киеве, Ровно, Харькове, а также в Винницкой, Киевской, Львовской и Хмельницкой областях. Позже сирены повторно включили по всей Украине, за исключением Одесской области. Тогда взрывы произошли в Днепропетровской области и повторно - в Винницкой.