21 сентября, 06:31
Военная операция на Украине

В Ровно зафиксировали удары по энергетической инфраструктуре

Часть Ровенского района обесточена

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Энергетическая инфраструктура в Ровно попала под обстрел, часть Ровенского района обесточена. Об этом сообщил глава Ровенской областной администрации Виталий Коваль.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Есть попадание в энергетическую <...> инфраструктуру в областном центре. Часть Ровенского района без электроэнергии", - написал он в Telegram-канале.

Утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Ивано-Франковске, Киеве, Ровно, Харькове, а также в Винницкой, Киевской, Львовской и Хмельницкой областях. Позже сирены повторно включили по всей Украине, за исключением Одесской области. Тогда взрывы произошли в Днепропетровской области и повторно - в Винницкой. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация