В Белгородской области за сутки зафиксировали более 100 прилетов со стороны ВСУ

Погиб один человек

БЕЛГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 100 различных боеприпасов. В результате обстрелов один человек погиб, двое пострадали, также повреждены шесть домов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Максимовка - установлено семь прилетов. К сожалению, один человек погиб - в момент прилета снаряда мужчина проезжал по трассе на автомобиле, от полученных ран он скончался на месте. Еще два человека пострадали", - написал он. Также в этом селе повреждены два частных домовладения.

По селу Середа Шебекинского округа ВСУ выпустили 12 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка - 3 артиллерийских снаряда, по селам Белянка и Муром - 4 и 5 минометных снарядов соответственно.

В Грайворонском округе по селу Головчино было выпущено 12 снарядов из РСЗО, повреждения различной степени выявлены в четырех частных домовладениях: выбиты окна, посечены заборы, крыша, фасад и хозпостройки. "Повреждены один легковой автомобиль и один трактор, а также линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена. По окраине села Безымено выпущено 10 минометных снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений", - сообщил губернатор.

В Белгородском районе по селу Красный Хутор было выпущено три артиллерийских снаряда, в селе Наумовка украинские войска атаковали с помощью дрона-камикадзе, в селе Таврово сбит БПЛА. В Борисовском районе под минометный обстрел попал хутор Климовое - установлено восемь прилетов.

ВСУ выпустили 18 минометных снарядов по селу Новопетровка в Валуйском районе, по селу Долгое - 7. В Волоконовском районе из гранатомета и миномета обстреляли хутор Старый - зафиксировано 19 гранатометных выстрелов и 4 минометных снаряда.