На юго-востоке Ирана почти 860 человек пострадали от песчаных бурь

Как сообщили в Тегеране, 50 человек были госпитализированы

ТАСС, 21 сентября. Не менее 859 человек пострадали от последствий песчаных бурь в иранской провинции Систан и Белуджистан за двое суток. Об этом сообщил генеральный директор кризисного управления провинции Маджид Мохеби.

"Из-за новой волны ветра в регионе Систан с 28 шахривара [соответствует 19 сентября по григорианскому календарю] по настоящее время 859 человек в пяти городах <...> обратились в больницы и медицинские центры" - приводит его слова агентство ISNA.

Он также отметил, что 50 человек были госпитализированы. У пострадавших наблюдаются проблемы с дыханием, а также сердечно-сосудистой и зрительной системами.