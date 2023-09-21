Под Вологдой сотрудников школы отстранили от работы после вспышки сальмонеллеза

В областном департаменте здравоохранения сообщили, что всего известно о 19 отравившихся

ТАСС, 21 сентября. Управление Роспотребнадзора по Вологодской области временно отстранило от работы сотрудников пищеблока школы в поселке Майский Вологодского округа Вологодской области после отравления 18 детей и одного повара. У семи заболевших выявлен сальмонеллез, сообщило управление.

"На 10:00 мск 21 сентября из 19 человек, обратившихся за медицинской помощью, по результатам проведенных лабораторных исследований диагноз "сальмонеллез" установлен у семи детей. Лабораторные обследования заболевших, пищевой продукции и сырья продолжаются. Выданы постановления о временном отстранении от работы сотрудников пищеблока", - говорится в сообщении.

Как рассказали ТАСС в областном департаменте здравоохранения, всего известно о 19 отравившихся, новых случаев нет. Семь детей находятся в Вологодской областной инфекционной больнице, состояние их средней степени тяжести. Остальные лечатся амбулаторно.

Работа школы была приостановлена, затем ввели дистанционное обучение, сообщил глава Вологодского округа Сергей Жестянников. "Обстановка в Майской школе стабилизируется. Дети проходят лечение, идут на поправку <…>. Проведена дезинфекция и промывка внутренней водопроводной сети с последующим взятием проб <…>. К обычному формату обучения школа вернется 25 сентября. От переболевших школьников потребуются справки. На входе в школу будет организовано дежурство медицинских сотрудников. Также дал поручение усилить санитарный контроль и противоэпидемиологические меры в остальных наших учебных заведениях", - написал руководитель муниципалитета на своей странице во "ВКонтакте".