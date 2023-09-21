Правительство Якутии окажет помощь семьям погибших в ДТП в Приамурье

Глава республики Айсен Николаев выразил соболезнования родным и близким погибших

ЯКУТСК, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство Якутии окажет помощь семьям шестерых пассажиров, погибших в ДТП в Амурской области, сообщил глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

"Сегодня ночью на автодороге "Лена" в районе Сковородино Амурской области произошло ужасное ДТП, которое унесло жизни шестерых якутянок. Автомобиль, в котором находились женщины, столкнулся с грузовым автомобилем. Поручил правительству республики оказать всю необходимую помощь семьям погибших. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким погибших", - сообщил Николаев.

Как сообщали в УМВД России по Амурской области, ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовых машин произошло вечером 20 сентября в Сковородинском муниципальном округе, в результате ДТП погибли шесть пассажиров микроавтобуса, его водитель был доставлен в медучреждение. По предварительной информации, водитель легкового транспортного средства, мужчина 1978 года рождения, совершил столкновение с грузовым автомобилем, двигавшимся по полосе встречного движения, а также еще одним грузовым автомобилем. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).