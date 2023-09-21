На заводе в Японии произошла утечка серной кислоты

Пострадали четверо рабочих

ТОКИО, 21 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере четверо рабочих получили химические ожоги ладоней и спины в результате утечки серной кислоты, которая произошла на востоке Японии на территории завода компании AGC, занимающейся производством стекла. Об этом сообщил телеканал NHK.

Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу. Сведений о выявлении признаков утечки за пределами завода не поступало. Руководство AGC приступило к проверке для выявления причин инцидента и устранения его последствий.

В августе 2022 года из танкера на заводе AGC вытекло около 1,2 тыс. тонн соляной кислоты, часть которой попала в Тихий океан. В связи с этим пожарные слили в место утечки большие объемы фильтрованной воды для снижения концентрации кислоты в прибрежной зоне, разбавив ее до нормальных показателей.