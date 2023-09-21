В Саратовской области в ДТП с грузовиком погиб один человек

Еще шестеро пострадали

САРАТОВ, 21 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и шесть пострадали в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Федоровском районе Саратовской области. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

"В 12:17 (11:17 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Федоровском районе вблизи поселка Мокроус произошло столкновение грузового автомобиля и легкового автомобиля. В результате ДТП из легкового автомобиля один человек погиб и шесть пострадали. Пострадавшим оказывается медицинская помощь с последующей госпитализацией в больницу", - написал Юрин.

По его словам, на месте происшествия работают все экстренные службы.

Как уточнили в региональном управлении ГИБДД, столкнулись Lada Largus и грузовик Scania. Обстоятельства произошедшего выясняются.