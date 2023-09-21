В Ингушетии двое подростков пострадали при взрыве запала гранаты

Прокуратура организовала проверку

МАГАС, 21 сентября. /ТАСС/. Двое подростков доставлены в медучреждения Ингушетии после детонации запала боевой гранаты. Один ребенок находится в Детской республиканской клинической больнице в крайне тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в Минздраве республики.

"Один из мальчиков 2009 года рождения находится в Детской республиканской клинической больнице в состоянии крайней тяжести, он на вазопрессорной поддержке и ИВЛ, получает инфузионную терапию, антибиотики, парентеральное питание. Второй мальчик 2010 года рождения на данный момент в Ингушской республиканской клинической больнице, врачи оценивают его состояние как тяжелое, он тоже на ИВЛ, но гемодинамически стабильный", - отметили в Минздраве.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по региону, в селении Верхние Ачалуки Малгобекского района двое подростков обнаружили рядом с домом запал от боевой гранаты. После этого в результате небрежного обращения произошла детонация запала, от которой дети получили ранения различной степени тяжести.

"По данному факту следственным отделом по городу Малгобеку СУ СК России по республике проводится проверка, в рамках которой следователями и криминалистами произведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, проводятся иные проверочные действия для установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Также проверка по факту травмирования детей организована и республиканской прокуратурой, а результаты проверки взяты прокурором республики Андреем Васильченко на контроль.