Слушание дела о покушении на Захарченко и убийстве Моторолы отложили до 10 октября

Его проведение запланировали на 10:00 мск

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд до 10 октября отложил рассмотрение дела о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве командира ополченцев Арсена Павлова, известного под позывным Моторола, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Следующее заседание состоится 10 октября в 10:00 мск", - сказал судья.

На скамье подсудимых четверо человек, включая основного фигуранта Александра Погорелова, проходящего по уголовному делу о покушении на Александра Захарченко. В ходе заседания в четверг прокурор огласил обвинительное заключение, согласно которому Погорелов следил за передвижениями Захарченко, снимал все на видео и передавал сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ). В августе 2017 года он разместил взрывчатку в мужском туалете ресторана "Пушкин" в Донецке, который посещал Захарченко. Довести теракт до конца фигуранту не удалось, так как взрывчатку обнаружили сотрудники полиции ДНР.

По словам гособвинителя, Погорелов также причастен к убийству Павлова. По заданию СБУ в октябре 2016 года он установил взрывчатку на крыше лифта в доме, где проживал командир ополченцев, которую позже привели в действие. При подготовке убийства Павлова информацию о командире ополченцев также собирал один из подсудимых Чурилов.

Захарченко - один из лидеров протестного движения в Донбассе в 2014 году, командовал подразделением ополчения ДНР. В августе 2014 года занял пост председателя Совета министров ДНР, одержал победу на выборах главы республики 2 ноября 2014 года. Был смертельно ранен 31 августа 2018 года в результате взрыва в центре Донецка. Погиб и его телохранитель, ранения получили еще 12 человек.