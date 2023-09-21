Под Владимиром эвакуировали жильцов дома, где погибла семья из четырех человек

До выяснения обстоятельств ЧП они будут проживать у родственников

ТАСС, 21 сентября. Всех жильцов дома в селе Энтузиаст Юрьев-Польского района Владимирской области, где погибла семья из четырех человек, временно эвакуировали, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

"65 человек, проживающих в данном многоквартирном доме, временно эвакуированы до выяснения всех обстоятельств. Им предложили пожить в пункте временного размещения, но они все отказались и переехали к родственникам", - сказали в пресс-службе.

Решение об эвакуации жителей дома приняли на заседании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое было инициировано прокуратурой.

Ранее сообщалось, что 20 сентября в одной из квартир жилого дома, расположенного в селе Энтузиаст, обнаружили без видимых признаков насильственной смерти тела родителей и двух их сыновей 2018 и 2021 годов рождения. Региональное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Ход расследования дела держит на контроле прокуратура Юрьев-Польского района.

По информации ряда местных СМИ, семья могла отравиться парами неизвестного вещества. Как уточнили ТАСС в пресс-службе СУ СК России по региону, по уголовному делу назначены судебно-медицинские, химические и другие экспертизы, которые в совокупности с другими следственными действиями позволят определить точную причину произошедшего.