Снаряд ВСУ прилетел на территорию шебекинского предприятия в Белгородской области

Повреждения получил один автомобиль

БЕЛГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского округа, один из снарядов прилетел на территорию местного предприятия. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Один из снарядов прилетел на территорию одного из предприятий", - проинформировал глава региона.

По его словам, осколками снарядов поврежден один автомобиль. "Подворовой обход территории продолжается", - отметил губернатор.