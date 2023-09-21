21 сентября, 14:00

Снаряд ВСУ прилетел на территорию шебекинского предприятия в Белгородской области

Повреждения получил один автомобиль

БЕЛГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского округа, один из снарядов прилетел на территорию местного предприятия. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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"Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Один из снарядов прилетел на территорию одного из предприятий", - проинформировал глава региона.

По его словам, осколками снарядов поврежден один автомобиль. "Подворовой обход территории продолжается", - отметил губернатор. 

Теги:
РоссияБелгородская область
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