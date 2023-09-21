После пожара в Шушарах собрали более 11 тонн нефтепродуктов

Специалисты продолжают мониторинг территории, где произошло ЧП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Экологические аварийные службы собрали 11 тонн нефтепродуктов после возгорания грузового тягача на юге Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

"На Автозаводском проезде в Шушарах экологические аварийные службы ГКУ "Пиларн" и ГУП "Экострой" приняли участие в ликвидации последствий пожара после возгорания грузового тягача. Бригады произвели обработку сорбентом и собрали 11,5 тонн нефтепродуктов с дороги и тротуара", - говорится в сообщении.

Специалисты продолжают мониторинг.

"Ситуация находится на контроле комитета по природопользованию", - сообщили в пресс-службе.

Пожар с тягачом произошел на Автозаводском проезде в поселке Шушары в ночь на 20 сентября.