Иностранец в Подмосковье получил 12 лет колонии за содействие терроризму

По данным следствия, мужчина проводил встречи, спонсировал вовлеченных в деятельность организации, обеспечивал их необходимым, предоставлял временное жилье в Москве и помогал создавать аккаунты в социальных сетях, где призывал совершать террористические акты в России

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мытищинский суд приговорил к 12 годам лишения свободы мужчину, вступившего террористическую организацию "Исламское государство" (запрещена в России) и призывавшего совершать теракты на российской территории.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области, 36-летнего гражданина иностранного государства признали виновным в участии вооруженного формирования на территории иностранного государства, а также участии и содействии в деятельности террористической организации и финансировании терроризма. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, с 2012 по 2016 год мужчина вступил в Мытищах в ячейку террористов. Он проводил встречи, спонсировал и обеспечивал необходимым вовлеченных в деятельность организации, в том числе предоставлял временное жилье. Он также помогал им создавать аккаунты в соцсетях, где призывал совершать теракты на территории России. Мужчину задержали после того, как о его деятельности узнали оперативные сотрудники УФСБ России по Московскому региону.