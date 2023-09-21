СБУ заочно обвинила экс-главу медиахолдинга ДНР в госизмене и коллаборационизме

Роману Беседину инкриминируют организацию освещения в местных СМИ проведения референдума 2022 года и паспортизации жителей республики

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила несколько обвинений бывшему руководителю медиахолдинга ДНР Роману Беседину. Об этом сообщается в Telegram-канале спецслужбы.

"Следователи Службы безопасности предъявили Беседину обвинения по семи статьям Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. Беседин обвиняется в действиях, направленных на захват государственной власти, в посягательстве на территориальную целостность Украины, госизмене, коллаборационной деятельности, "пособничестве государству-агрессору", участии в террористической организации, а также в оправдании действий России, которые на Украине расценивают как "агрессию".

Как утверждает спецслужба, Беседин в 2018 году возглавил медиахолдинг, который зарегистрирован в РФ и объединяет все печатные издания ДНР. Ему инкриминируют организацию освещения в местных СМИ проведения референдума 2022 года и паспортизации жителей республики.

Как указывает СБУ, "продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности" Беседина.

Роман Беседин возглавлял ГУП "Республиканский медиа холдинг" (РМХ) ДНР до 13 июня 2023 года. 20 июля 2023 года гендиректором РМХ ДНР назначен Николай Черкашин.