21 сентября, 15:05

В Ростовской области школьница погибла от удара током, взяв в ванну телефон

Проводится доследственная проверка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. 13-летняя девочка в Новочеркасске Ростовский области погибла от удара током, школьница принимала ванну с телефоном в руках, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

"Поступило сообщение о гибели 13-летней девочки в результате поражения электрическим током. По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, ребенок, находясь в ванной, уронил в воду мобильный телефон с зарядным устройством и подключенным к электросети удлинителем. Девочка получила удар электрическим током и умерла.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве. 

Теги:
РоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация