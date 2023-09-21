В Ростовской области школьница погибла от удара током, взяв в ванну телефон

Проводится доследственная проверка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. 13-летняя девочка в Новочеркасске Ростовский области погибла от удара током, школьница принимала ванну с телефоном в руках, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

"Поступило сообщение о гибели 13-летней девочки в результате поражения электрическим током. По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, ребенок, находясь в ванной, уронил в воду мобильный телефон с зарядным устройством и подключенным к электросети удлинителем. Девочка получила удар электрическим током и умерла.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.